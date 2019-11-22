«Выйти на улицу страшно»: в казанском поселке Вознесенское людей пугают бездомные собаки

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-22T17:51:25+03:00

Со слов местных жителей, на одной только улице Профсоюзной их было замечено около 8

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Житель Казани, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался на бездомных собак, которые облюбовали поселок Вознесенское. Со слов горожанина, там спокойно живут более 30 псов. На одной только улице Профсоюзной их было замечено около 8.

- Выйти на улицу страшно, не говоря уже о детях и пожилых людях. Ночи напролёт слышен непрекращающийся лай. Прошу отловить всех собак, - пишет казанец на портале «Народного контроля».

Заявка назначена комитету жилищно-коммунального хозяйства города. Она находится в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU