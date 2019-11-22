Президент Татарстана Рустам Минниханов награжден медалью «За вклад в укрепление обороны России»
Награждение состоялось в Москве
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:
Президент Татарстана Рустам Минниханов получил ведомственную медаль Минобороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Награждение прошло в Москве во время пятой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны России».
Целью мероприятия является изучение опыта межведомственного информационного взаимодействия, поиск новых способов и форм его совершенствования в интересах обороны страны.
ИСТОЧНИК KP.RU