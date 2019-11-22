Президент Татарстана Рустам Минниханов награжден медалью «За вклад в укрепление обороны России»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-22T15:57:22+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов получил ведомственную медаль Минобороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Награждение прошло в Москве во время пятой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны России».

Целью мероприятия является изучение опыта межведомственного информационного взаимодействия, поиск новых способов и форм его совершенствования в интересах обороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU