В Верховном суде Татарстана жалобу властей Казани отвергли: жители аварийного дома на улице Клары Цеткин ждут переселения
Хоть прокуратура и выиграла суд у властей Казани, чиновники не сдались. Надзорный орган решил обязать, наконец, расселить подлежащий сносу аварийный дом №17Б на улице Клары Цеткин. Его жильцы довольно долго ждут положенного им нового жилья.
Но местные власти до сих пор не спешат этого делать. Чиновники обратились с апелляционной жалобой на решение первой инстанции в Верховный суд Татарстана. Но и там казанским властям отказали.
- Там подтвердили обоснованность решения суда первой инстанции без изменения, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU