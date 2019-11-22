В Верховном суде Татарстана жалобу властей Казани отвергли: жители аварийного дома на улице Клары Цеткин ждут переселения

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-22T15:02:57+03:00

Здание уже давно подлежит сносу, но люди так и не получили нового жилья. Пришлось вмешаться прокуратуре

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Хоть прокуратура и выиграла суд у властей Казани, чиновники не сдались. Надзорный орган решил обязать, наконец, расселить подлежащий сносу аварийный дом №17Б на улице Клары Цеткин. Его жильцы довольно долго ждут положенного им нового жилья.

Но местные власти до сих пор не спешат этого делать. Чиновники обратились с апелляционной жалобой на решение первой инстанции в Верховный суд Татарстана. Но и там казанским властям отказали.

- Там подтвердили обоснованность решения суда первой инстанции без изменения, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU