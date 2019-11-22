Стоимость жилья для молодых семей в Казани превысила 53 тысячи рублей за квадратный метр
Такая цена указана в соответствующем документе, который был опубликован в сборнике мэрии города
Субсидии выделяют участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей в Татарстане»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра жилья. Он может в рассчете размера соцвыплат молодым семьям, приобретающим квартиры. Соответствующий документ опубликован в сборнике мэрии города.
Так, норматив на четвертый квартал 2019 года составляет 53 024 рубля. Субсидии на приобретение тех же квартир по такой цене выделяют участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей в Татарстане».
ИСТОЧНИК KP.RU