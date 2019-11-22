Глава Минмолодежи Татарстана о подростковой преступности: «Нет смысла говорить, что ничего не происходит и все хорошо»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-22T12:54:00+03:00

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Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов высказал свою позицию по теме подростковой преступности, которую сейчас широко обсуждают в республике из-за террора школьников в Набережных Челнах.

- На мой взгляд, это один из самых сложных вызовов времени. Нет смысла говорить, что ничего не происходит и все хорошо, наоборот, мы признаем этот вызов и принимаем его, как один из приоритетов своей работы, - написал на своей соцстранице Фаттахов.

Причинами подростковой преступности глава ведомства считает плохие экономические условия, недостаточное воспитание и скудную инфраструктуру.

После Фаттахов признается, что Минмолодежи Татарстана не всегда успевает за современными трендами, которые «меняются с бешеной скоростью».

- Именно поэтому мы с самого начала говорим о необходимости новых решений, нестандартных подходов, выхода за рамки. Поэтому нам важны не только активисты, но и подростки, которые пока ищут себя, ищут авторитеты, ищут возможность реализовать где-то свою энергию. И если мы не предложим положительный формат, то обязательно найдутся те, кто уведет в негатив, - пишет он.

Министр приглашает всех неравнодушных к проблеме подростковой преступности вносить свои предложения по борьбе с ней и вместе вырабатывать эффективные решения ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU