2019-11-22T14:56:30+03:00
Общество

В Нижнекамске появится центр реабилитации бездомных животных

Земельный участок под него могут выделить в районе улицы Индустриальная
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Скоро в фойе мэрии Нижнекамска откроется выставка объявлений о поиске хозяев для одиноких животныхСкоро в фойе мэрии Нижнекамска откроется выставка объявлений о поиске хозяев для одиноких животныхФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Нижнекамске планируют создать центр реабилитации бездомных животных. Земельный участок под него могут выделить в районе улицы Индустриальная.

- Мы изучили опыт в других регионах России. Везде ситуация разная, есть и положительные примеры, есть и отрицательные. Вместе с тем, мы четко понимаем и осознаем, что сегодня, наряду с решением вопроса состояния дорог, улучшения доступности медицинской помощи, пришло время заниматься и данным вопросом, - отмечает глава района Айдар Метшин.

А пока данный проект рассматривается, в фойе мэрии Нижнекамска на днях откроется выставка объявлений о поиске хозяев для одиноких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За двумя зайцами погонишься - останешься без ружья и автомобиля: в Татарстане поймали браконьеров
В Верховном суде Татарстана жалобу властей Казани отвергли: жители аварийного дома на улице Клары Цеткин ждут переселения
В Чувашии продолжают искать Александра Борисова, который ушел из дома больше месяца назад и пропал
Татарстанец отделался штрафом за взрослое кино с его подругой
В 2020 году на сферу образования в Нижнекамске потратят 4 миллиарда рублей
Стоимость жилья для молодых семей в Казани превысила 53 тысячи рублей за квадратный метр
Избил и ударил головой о бетонный пол: отцеубийцу приговорили к 12 годам колонии
Глава Минмолодежи Татарстана о подростковой преступности: «Нет смысла говорить, что ничего не происходит и все хорошо»
В Казани после долгой реставрации вернули на место памятник Серго Орджоникидзе
Спасли лебедя от нелепой смерти: птица не улетела на юг и голодала на замерзшем озере
В Чувашии во время пожара погиб мужчина
В Марий Эл 22-летний лихач вылетел с трассы в кювет, погиб его пассажир
ВТБ Лизинг заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»: с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом