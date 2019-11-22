В Нижнекамске появится центр реабилитации бездомных животных

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-22T14:56:30+03:00

Скоро в фойе мэрии Нижнекамска откроется выставка объявлений о поиске хозяев для одиноких животных Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Земельный участок под него могут выделить в районе улицы Индустриальная

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В Нижнекамске планируют создать центр реабилитации бездомных животных. Земельный участок под него могут выделить в районе улицы Индустриальная.

- Мы изучили опыт в других регионах России. Везде ситуация разная, есть и положительные примеры, есть и отрицательные. Вместе с тем, мы четко понимаем и осознаем, что сегодня, наряду с решением вопроса состояния дорог, улучшения доступности медицинской помощи, пришло время заниматься и данным вопросом, - отмечает глава района Айдар Метшин.

А пока данный проект рассматривается, в фойе мэрии Нижнекамска на днях откроется выставка объявлений о поиске хозяев для одиноких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU