2019-11-22T13:49:06+03:00
Экономика

В 2020 году на сферу образования в Нижнекамске потратят 4 миллиарда рублей

При этом консолидированный бюджет района на этот период составит 5,7 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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80% выделенных на сферу образования денег пойдут на выплату зарплаты сотрудникам учреждений образования80% выделенных на сферу образования денег пойдут на выплату зарплаты сотрудникам учреждений образованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнекамске состоялись публичные слушания по проекту консолидированного бюджета района на 2020 год. Кроме того, на мероприятии обсуждался этот финансовый документ и на плановый период 2021-2022 годы.

Так, стало известно, что консолидированный бюджет Нижнекамского района в будущем году составит 5,7 миллиарда рублей. Он будет состоять из бюджетов самого района, его центра, Камских Полян и сельских поселений.

Больше всего средств – 4 миллиарда рублей, – в 2020 году в районе будет потрачено на сферу образования. 80% этих денег пойдут на зарплату сотрудникам учреждений образования.

Оставшиеся средства будут направлены на ЖКХ (464 миллиона рублей), культуру (310 миллионов рублей), содержание объектов внешнего благоустройства Нижнекамска (301,7 миллиона рублей) и социальную политику (225 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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