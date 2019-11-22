2019-11-22T10:56:43+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водителя ослепило солнце, и он сбил женщину

Пешеход же, в свою очередь, была уверена, что ее видно [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД ЧувашииФото: УГИБДД Чувашии
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В пятницу, 22 ноября, в Чебоксарах на 30-ой дороге возле ГСК «Строитель-2» автомобиль «Жигули» сбил на «зебре» 42-летнюю женщину. Авария произошла около 9 часов утра, сообщает УГИБДД Чувашии.

Со слов водителя, его ослепило яркое солнце. Пешеход же, в свою очередь, была уверена, что ее видно. В результате наезда женщина получила переломы ноги.

Фото: УГИБДД Чувашии

Фото: УГИБДД Чувашии

-Объясните знакомым пешеходам, что важно всегда визуально контролировать транспорт вокруг. Важно убедиться, что вас действительно пропускают. А водителям надо быть предельно аккуратными за рулем. Увидев даже пустой переход - снижайте скорость, - напоминают автоинспекторы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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