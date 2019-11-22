В Казани разыскивают водителя, скрывшегося с места наезда на пенсионера
Наезд пока не установленного автомобиля на 62-летнего пенсионера произошел 21 ноября в 10.00 напротив дома №31а по ул. Шоссейная в Кировском районе столицы Татарстана. При неустановленных обстоятельствах мужчину сбил автомобиль, который с места аварии скрылся. Водитель не оказал помощи раненному человеку.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.
ИСТОЧНИК KP.RU
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