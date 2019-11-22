В Казани эвакуатор-нарушитель "подбил" "скорую", везущую донорскую кровь для роженицы
Авария с участием эвакуатора и автомобиля "скорой медицинской помощи" произошла 21 ноября на проспекте Победы возле перекрестка с улицей Минской. По предварительным данным, в спецавтомобиле находилась донорская кровь, которую было необходимо доставить в один из районов республики для роженицы. Но в этот автомобиль врезался эвакуатор, водитель которого решил грубо нарушить правила дорожного движения: он проехал "под кирпич" и столкнулся со "скорой".
В результате удара спецавтомобиль вылетел на обочину и протаранил дорожное ограждение. По предварительным данным, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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