В Казани пенсионерка с проблемами с памятью замерзла насмерть в собственном дворе

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-22T08:36:59+03:00

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Трагический несчастный случай произошел в ночь с 20 на 21 ноября во дворе многоэтажки на улице Зорге в столице Татарстана. Там во дворе своего дома скончалась пенсионерка. Тело женщины обнаружили рано утром, когда рассвело. Она стояла, облокотившись на припаркованный автомобиль, держась одной рукой за зеркало.

Личность пенсионерки установили быстро. Ею оказалась одна из местных жительниц, 88-летняя пенсионерка страдала потерями памяти. Женщина уже несколько раз оказывалась на улице и забывала дорогу домой. Как полагают стражи порядка, накануне вечером она вышла из дома, но вернуться обратно уже не смогла - забыла дорогу. Предположительно, пенсионерка скончалась от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU