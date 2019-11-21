5 миллионов рублей за перегруз: в Казани сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» будут судить за мошенничество
Четверо сотрудников казанского подразделения ГБУ «Безопасность дорожного движения» предстанут перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Как следует из материалов уголовного дела, в течение 2018 года эта четверка предлагала грузоперевозчикам и их представителям решить вопрос с перегрузом при передвижении фур по Казани.
Чтобы дальнобойщиков не привлекли за это к административной ответственности нужно было заплатить за рейс 1 000 рублей якобы на взятку сотрудникам ГИБДД. В итоге таким образом «взвешиватели» положили себе в карман около 5 миллионов рублей. При этом деньги в руки они не брали, просили перевести на банковские карты.
- Трое из задержанных признали вину, они сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Четвертый же соучастник вину так и не признал, он находится под стражей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU