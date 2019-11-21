Массовое отключение воды в Авиастроительном районе Казани: ее не будет целые сутки

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-21T18:36:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу жителям Авиастроительного района Казани лучше запастись водой. У них запланировано массовое отключение, причем на целые сутки.

Так, с 21.00 23 ноября до 21.00 24 ноября ее не будет по адресам: ул.1-я Армавирская, 1-я Муромская, 1-я Пермская, 1-я Поперечно-Карагандинская, 2-я Армавирская, 2-я Бадаева, 2-я Большая, 2-я Ленинградская, 2-я Муромская, 2-я Пермская, 2-я Поперечно-Карагандинская, 3-я Армавирская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская; ул.Ашхабадская, пер.Ашхабадский, ул.Айдарова, четные номера домов от №2 по №12, от №26 по №158, нечетные номера домов от №1 по №7, от №35 по №187; ул.Ак Каен, Апрельская, Арбатская; ул.Бавлинская, Багратиона, Бадаева, переулок Балакирева, Балтасинская, Балтийская, Петра Баранова, Батумская; Белинского, нечетные номера домов от №11 по №41, четные номера домов от №12 по №40, Беломорская, нечетные номера домов от №21 до №69, четные номера домов от №22 по №226; ул.Бестужева, Мусы Бигиева, Блочная, Большая Армавирская; ул.Васнецова, Верещагина, Вильямса, Петра Витера, Волгодонская, Вологодская, Волховская, Воронихина; ул.Гафиатуллина, Гидростроя, Глинки; Годовикова, №№4, 4а, 6, 8а, 11, 12, 14, 14а, 16 и все частные дома; Гомельская, Горбунова, Гори, Ульяны Громовой; Гудованцева, все четные номера домов; ул.Дементьева, за исключением домов №№ 3, 5, 27, 29, 31, 31а, 33, 35; Дениса Давыдова, Джамбула, Джапаридзе, Добролюбова, Донецкая, Дубинина; Дунайская, за исключением дома №16.

А также по улицам: Ермоловой, Желябова, Жигулевская, Заботина, Заинская, Зелинского, Ижевская, Инвентарная, Ишимская.Камчатская, Камышинская, Карагандинская, Карамзина, Керченская,Софьи Ковалевской, Копылова, четные номера домов, Валентина Котика, Котовского, Краснодонская, пер.Краснодонский, Краснокамская, Краснопресненская, Кубанская, пер.Кубанский, Абая Кунанбаева, Янки Купалы, Кутузова, пер.Кутузовский, Левитана, Ленинградская, нечетные номера домов от №49а по №57б; четные номера домов от №28 по №60б, Литвинова, Луганская, Лукина, за исключением домов №№1, 3, 5, 5а, 7а, 9, 11а, Луначарского, Лянгузова,Лядова, №№13а, 15, 15а, 16, 16/1, Максимова, нечетные номера домов от №1 по №7/6, от №49 по №123, четные номера домов от №2 по №34а,от №52 по №128; Малая Армавирская, Малая Печерская, Мамина-Сибиряка, Мариупольская, Маркина, Маршала Говорова, Мелекесская, Минина, Мирас, Михаила Миля, Моисеева, Молодежная, пер.Молодежный, ул.Алишера Навои, Ново-Караваевская, Нурлатская, пер.Нурлатский, Огарева, Академика Павлова, Панфиловцев, Переломная, Софьи Перовской, Пестеля, Песчаная, Петлякова, Побежимова, за исключением домов №№24, 26, 28, 30/15, 32, 32а, 32Б, 34, 34а, 36, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 47, 47а, 49; пер.Побежимова, Пожарского, пер.Пожарского, Поперечно-Астраханская, Поперечно-Беломорская, Поперечно-Большая, Поперечно-Шатурская, Пржевальского, Пришвина, Промышленная, Пятигорская, Райниса, Рижская, Рубиновая, Рыночная, Сарапульская, Сахалинская, Северная; Северополюсная, за исключением домов №26, 26а, 28, 28а, 30; Сентябрьская, Серафимовича, Симонова, нечетные номера домов от №1 по №11а, четные номера домов от №2 по №12а, Симферопольская, Смоленская, Собинова, Соликамская, Социалистическая, дома №№ 14, 16, 18, 20, Ставропольская, Станиславского, Суворова, Сумская, Сухорецкая, Сухуми,Таймырская, Тамбовская, Тар Урам, Тбилисская, Тренева, Турского, Тюленина, Тюлячинская; Тэцевская, дома №№4, 4б, 7б, 7б/1, 11, корпус 5, Ударная, Успенского, Ивана Федорова, Харьковская, Центрально-Мариупольская, Циолковского, Чайковского, Чапаева, дома №№40, 42, 42а, 44; Челюскина, четные номера домов от №68 по №132; нечетные номера домов от №1, корпус 1 по №55, от №75 по №135; Черняховского, Читинская, Чугуевская, Любы Шевцовой, Яз и Ялтинская.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU