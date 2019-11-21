2019-11-21T19:42:44+03:00
Общество

В Казани чиновники начали готовиться к весеннему паводку 2020

Работы по расчистке рек решили провести заблаговременно
Лика ИСАЕВА
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Во время расчистки заторов на реках в Советском районе КазаниВо время расчистки заторов на реках в Советском районе КазаниФото: Из материалов пресс-службы
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В Советском районе столицы Татарстана администрация решила заблаговременно подготовиться к весеннему паводку 2020. В этом районе есть три реки - Нокса, Киндерка и Вертлевка, и там прошли противопаводковые мероприятия.

Муниципальные служащие провели очистку русел рек от сухих деревьев, мусора, веток, ведь именно это становится причиной водных заторов во время таяния снега.

- Мы начали противопаводковые мероприятия осенью потому, что в этот период уровень воды минимален. На реках района насчитывается 11 опасных мест, где могут возникнуть подтопления и сейчас мы их тщательно расчищаем, - отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Советского района Денис Воробьев. - Сейчас на руслах трех рек работают около 40 волонтеров, они пройдут около 35 километров вдоль берегов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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