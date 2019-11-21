В Татарстане для студентов стартовал конкурс на получение транспортных грантов

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-21T19:01:46+03:00

Заявки на получение транспортного гранта принимаются во всех вузах и ссузах Татарстана вплоть до 6 декабря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Минмолодежи Татарстана объявило старт конкурса на получение транспортного гранта для студентов. На эти цели из бюджета республики уже выделено 60 миллионов рублей. Уже в 2019 году транспортный грант получат 5 792 студента.

- Субсидию могут получить студенты очной формы обучения. Впервые с этого года в конкурс введена новая категория – нуждающиеся студенты, чей среднедушевой семейный доход не превышает 20 тысяч рублей. Они получат транспортный грант в первую очередь. Помимо нуждающихся студентов, на транспортный грант могут рассчитывать студенты без академической задолженности, в том числе, и иностранные, которые активно проявляют себя в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности, - напоминают в ведомстве.

Чтобы получить транспортный грант, студентам нужно подать заявку и приложить комплект документов и справок. Они принимаются до 6 декабря в вузах и ссузах Татарстана.

С этого года будет введена дифференциация выплат. Так, если в малых городах региона, где стоимостью проезда низкая, ежемесячная выплата студентам будет составлять 800 рублей, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге – 1000 рублей, а в Казани – 1100.

ИСТОЧНИК KP.RU