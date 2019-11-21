В Татарстане для студентов стартовал конкурс на получение транспортных грантов
Минмолодежи Татарстана объявило старт конкурса на получение транспортного гранта для студентов. На эти цели из бюджета республики уже выделено 60 миллионов рублей. Уже в 2019 году транспортный грант получат 5 792 студента.
- Субсидию могут получить студенты очной формы обучения. Впервые с этого года в конкурс введена новая категория – нуждающиеся студенты, чей среднедушевой семейный доход не превышает 20 тысяч рублей. Они получат транспортный грант в первую очередь. Помимо нуждающихся студентов, на транспортный грант могут рассчитывать студенты без академической задолженности, в том числе, и иностранные, которые активно проявляют себя в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности, - напоминают в ведомстве.
Чтобы получить транспортный грант, студентам нужно подать заявку и приложить комплект документов и справок. Они принимаются до 6 декабря в вузах и ссузах Татарстана.
С этого года будет введена дифференциация выплат. Так, если в малых городах региона, где стоимостью проезда низкая, ежемесячная выплата студентам будет составлять 800 рублей, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге – 1000 рублей, а в Казани – 1100.
ИСТОЧНИК KP.RU