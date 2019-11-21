2019-11-21T19:01:46+03:00
Общество

В Татарстане для студентов стартовал конкурс на получение транспортных грантов

На проезд учащихся в общественном транспорте республика выделила 60 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Заявки на получение транспортного гранта принимаются во всех вузах и ссузах Татарстана вплоть до 6 декабряЗаявки на получение транспортного гранта принимаются во всех вузах и ссузах Татарстана вплоть до 6 декабряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Минмолодежи Татарстана объявило старт конкурса на получение транспортного гранта для студентов. На эти цели из бюджета республики уже выделено 60 миллионов рублей. Уже в 2019 году транспортный грант получат 5 792 студента.

- Субсидию могут получить студенты очной формы обучения. Впервые с этого года в конкурс введена новая категория – нуждающиеся студенты, чей среднедушевой семейный доход не превышает 20 тысяч рублей. Они получат транспортный грант в первую очередь. Помимо нуждающихся студентов, на транспортный грант могут рассчитывать студенты без академической задолженности, в том числе, и иностранные, которые активно проявляют себя в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности, - напоминают в ведомстве.

Чтобы получить транспортный грант, студентам нужно подать заявку и приложить комплект документов и справок. Они принимаются до 6 декабря в вузах и ссузах Татарстана.

С этого года будет введена дифференциация выплат. Так, если в малых городах региона, где стоимостью проезда низкая, ежемесячная выплата студентам будет составлять 800 рублей, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге – 1000 рублей, а в Казани – 1100.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани чиновники начали готовиться к весеннему паводку 2020
5 миллионов рублей за перегруз: в Казани сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» будут судить за мошенничество
Массовое отключение воды в Авиастроительном районе Казани: ее не будет целые сутки
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Минздрав Татарстана: стоимость справок от нарколога повышаться не будет
В Казани появится новый жилой комплекс с детсадом и школой
В Казани расширили список улиц, по которым запрещено ездить грузовикам
В Чебоксарах автобус врезался в «ГАЗель»
Затащил на болото, изнасиловал и ограбил: мужчина во всем сознался и теперь его будут судить
В Набережных Челнах ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань
Минобороны России требует у казанского конструкторского бюро 643,8 миллиона рублей за не сданный беспилотник
Правительство РФ на строительство первого этапа Большого казанского кольца дополнительно выделило 650 миллионов рублей