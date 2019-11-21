В Казани расширили список улиц, по которым запрещено ездить грузовикам

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-21T17:50:27+03:00

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В столице Татарстана стало больше улиц, на которых ограничивается движение грузовиков. Так, согласно изменениям, внесенным в соответствующее постановление Исполкома города Казани, транспорт массой более 15 тонн также с 6.00 до 21.00 не сможет проехать по следующим участкам:

- улица Салиха Сайдашева - от улицы Сары Садыковой до улицы Шарифа Камала;

- улица Татарстан - от улицы Шарифа Камала до улицы Нариманова.

Решение о введении подобного ограничения для грузовиков принято для того, чтобы увеличить пропускную способность на указанных участках в часы-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU