2019-11-21T17:50:27+03:00
Авто

В Казани расширили список улиц, по которым запрещено ездить грузовикам

Это произошло из-за внесения изменений в соответствующее постановление Исполкома города
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В столице Татарстана стало больше улиц, на которых ограничивается движение грузовиков. Так, согласно изменениям, внесенным в соответствующее постановление Исполкома города Казани, транспорт массой более 15 тонн также с 6.00 до 21.00 не сможет проехать по следующим участкам:

- улица Салиха Сайдашева - от улицы Сары Садыковой до улицы Шарифа Камала;

- улица Татарстан - от улицы Шарифа Камала до улицы Нариманова.

Решение о введении подобного ограничения для грузовиков принято для того, чтобы увеличить пропускную способность на указанных участках в часы-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани чиновники начали готовиться к весеннему паводку 2020
5 миллионов рублей за перегруз: в Казани сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» будут судить за мошенничество
В Татарстане для студентов стартовал конкурс на получение транспортных грантов
Массовое отключение воды в Авиастроительном районе Казани: ее не будет целые сутки
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Минздрав Татарстана: стоимость справок от нарколога повышаться не будет
В Казани появится новый жилой комплекс с детсадом и школой
В Чебоксарах автобус врезался в «ГАЗель»
Затащил на болото, изнасиловал и ограбил: мужчина во всем сознался и теперь его будут судить
В Набережных Челнах ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань
Минобороны России требует у казанского конструкторского бюро 643,8 миллиона рублей за не сданный беспилотник
Правительство РФ на строительство первого этапа Большого казанского кольца дополнительно выделило 650 миллионов рублей