В Чебоксарах автобус врезался в «ГАЗель»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-21T17:32:50+03:00

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Утром в четверг, 21 ноября, в Чебоксарах на остановке «Сквер Максима Горького» автобус №15, отъезжая, столкнулся с грузовой «ГАЗелью». По предварительным данным, водитель общественного транспорта не соблюдал безопасной дистанции, сообщает МВД Чувашии.

Со слов 55-летнего водителя автобуса, в салоне в этот момент находилось около 8-10 человек. Все они разъехались, не дожидаясь оформления происшествия. Одной из пассажирок, правда, все-таки понадобилась помощь врачей. В результате столкновения женщина упала. Пострадавшая была госпитализирована.

Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU