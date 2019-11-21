2019-11-21T17:32:50+03:00
Происшествия

В Чебоксарах автобус врезался в «ГАЗель»

В результате столкновения пострадала одна из пассажирок общественного транспорта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД ЧувашииФото: УГИБДД Чувашии
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Утром в четверг, 21 ноября, в Чебоксарах на остановке «Сквер Максима Горького» автобус №15, отъезжая, столкнулся с грузовой «ГАЗелью». По предварительным данным, водитель общественного транспорта не соблюдал безопасной дистанции, сообщает МВД Чувашии.

Со слов 55-летнего водителя автобуса, в салоне в этот момент находилось около 8-10 человек. Все они разъехались, не дожидаясь оформления происшествия. Одной из пассажирок, правда, все-таки понадобилась помощь врачей. В результате столкновения женщина упала. Пострадавшая была госпитализирована.

Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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