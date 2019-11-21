2019-11-21T17:04:03+03:00
Происшествия

Затащил на болото, изнасиловал и ограбил: мужчина во всем сознался и теперь его будут судить

Начало уголовного процесса мужчина дожидается в камере СИЗО
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани ранее уже не раз судимого 39-летнего Максима Бушманова обвиняют сразу по трем уголовным статьям: «насильственные действия сексуального характера», «изнасилование» и «грабеж».

По версии следствия, вечером 26 сентября этого года находившийся пьяный Бушманов увидел рядом с лесопосадкой на улице Чуйкова 38-летнюю женщину. Он подбежал к ней и затащил на болото.

Приставив к шее женщины нож, Бушманов угрожал ее убить, после повалил ее на землю и избил. Далее обвиняемый надругался над своей жертвой и изнасиловал. Но и этого ему показалось мало. Бушманов связал потерпевшую шнурком и забрал у нее 2,5 тысячи рублей. Вскоре его задержали.

- По итогам расследования Бушманов полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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