В Казани перенесли время и место шествия Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-21T13:59:51+03:00

Ранее сообщалось, что мероприятие в честь 10-летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы пройдет на улице Баумана

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что время начала и место проведения в столице Татарстана шествия Дедов Морозов перенесли.

Напомним, ранее сообщалось, что мероприятие, посвященное 10-летию резиденции татарского зимнего волшебника Кыш Бабая и Кар Кызы, состоится 23 ноября на улице Баумана.

В итоге неизменной осталась лишь дата проведения праздника. Так, в эту субботу встреча Кыш Бабая со сказочными коллегами произойдет на Площади 1 мая в 12.30. После – в 12.40, начнется шествие Дедов Морозов. Оно пройдет на территории Казанского Кремля – по переулку Шейкмана до здания Манежа. Оттуда после торжественного открытия почтового ящика Кыш Бабая парад продолжит свое движение по площади около мечети Кул Шариф. Там Деды Морозы дадут старт зиме и поздравят музей-заповедник Казанский Кремль с его 25-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU