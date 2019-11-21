2019-11-21T13:09:45+03:00
Общество

Казанский Кремль выступил за запрет продажи снюса, которым начали увлекаться школьники

Жевательные табачные смеси могут быть причиной учащения случаев недомогания и неадекватного поведения детей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Казанский Кремль выступает за запрет продажи так называемых «снюсов» - средств с повышенным содержанием никотина. Об этом на журналистам сообщила его официальный представитель Лилия Галимова во время традиционного брифинга в Доме Правительства Татарстана.

Напомним, ранее директор гимназии №40 в Казани, заметив повальное увлечение детей жевательными табачными смесями, даже попросила помощи у полиции.

Галимова, с сожалением, отметила, что «снюсы» сейчас не внесены ни в какие списки запрещенных веществ. Следовательно, продаются они свободно. Однако она выразила надежду на то, что правительство страны отреагирует и инициирует запрет на распространение жевательного табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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