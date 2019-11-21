Казанский Кремль выступил за запрет продажи снюса, которым начали увлекаться школьники
Казанский Кремль выступает за запрет продажи так называемых «снюсов» - средств с повышенным содержанием никотина. Об этом на журналистам сообщила его официальный представитель Лилия Галимова во время традиционного брифинга в Доме Правительства Татарстана.
Напомним, ранее директор гимназии №40 в Казани, заметив повальное увлечение детей жевательными табачными смесями, даже попросила помощи у полиции.
Галимова, с сожалением, отметила, что «снюсы» сейчас не внесены ни в какие списки запрещенных веществ. Следовательно, продаются они свободно. Однако она выразила надежду на то, что правительство страны отреагирует и инициирует запрет на распространение жевательного табака.
ИСТОЧНИК KP.RU