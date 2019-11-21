В Татарстане ГИБДД задержала женщину-водителя с более чем 5,5 килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-21T11:44:18+03:00

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Сильно нервничала при общении с полицейскими – это стало поводом для сотрудников ГИБДД Татарстана осмотреть машину 47-летней женщины-водителя. Ее иномарку «Тойота Плац» остановили в Пестречинском на 849 километре федеральной трассы М-7 «Волга» для рядовой проверки.

Именно после нервного разговора водителем при осмотре автомобиля за спинкой пассажирского сиденья полицейские нашли и изъяли пять подозрительных брикетов серого цвета, а также предмет прямоугольной формы с порошкообразным веществом. У самой же жительницы города Первоуральск Свердловской области в кармане кофты, также нашлось то самое порошкообразное вещество.

Фото: МВД Татарстана

Все эти находки были направлены на экспертизу, которая показала, что брикеты – это более 4,8 килограммов гашиша, а все остальное синтетические наркотики, содержащие в «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «героин (диацетилморфин)» и «метадон (фенадон, долофин)». Общий вес всего этого превысил 5,5 килограммов. Женщину-водителя задержали.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU