В Йошкар-Оле в ДТП с такси пострадали четыре человека
Авария произошла на перекрестке улиц Гончарова и Карла Маркса
Фото: УГИБДД Марий Эл
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Вечером в среду, 20 ноября, в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Гончарова и Карла Маркса столкнулись автомобили ВАЗ-2190 и Hyundai. По предварительным данным, отечественная легковушка поворачивала налево, но не уступила дорогу такси, которая двигалась во встречном направлении прямо.
В результате столкновения пострадали оба водителя 20-ти и 23-ех лет, а также два пассажира такси.
ИСТОЧНИК KP.RU
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