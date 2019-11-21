В Йошкар-Оле в ДТП с такси пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-21T11:54:14+03:00

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Вечером в среду, 20 ноября, в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Гончарова и Карла Маркса столкнулись автомобили ВАЗ-2190 и Hyundai. По предварительным данным, отечественная легковушка поворачивала налево, но не уступила дорогу такси, которая двигалась во встречном направлении прямо.

В результате столкновения пострадали оба водителя 20-ти и 23-ех лет, а также два пассажира такси.

ИСТОЧНИК KP.RU