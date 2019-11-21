В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" задержали женщину, перевозившую крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-21T10:18:56+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»

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Начала нервничать, и сама выдала себя сотрудникам полиции 47-летняя жительница Первоуральска Свердловской области, когда ее для простой проверки остановили на 849 километре федеральной автодороги М-7 «Волга». Женщина управляла иномаркой «Тойота Плац». Ее тревожность заметили, и более тщательнее осмотрели автомобиль. Оказалось, что за спинкой пассажирского заднего сиденья находились пять брикетов серого цвета, упакованные в полимерные прозрачные пакеты и предмет прямоугольной формы с порошкообразным веществом.

Во время личного досмотра в правом кармане кофты женщины было обнаружено и изъято порошкообразное вещество.

- Экспертиза показала, что у женщины изъяты 4851,95 грамм гашиша и 840,57 грамм смеси, содержащей в своем составе наркотические средства «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «героин (диацетилморфин)» и «метадон (фенадон, долофин)», - сообщили в МВД Татарстана. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU