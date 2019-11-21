Татарстанские таможенники задержали посылку, где под видом линз для фотоаппарата находились боеприпасы

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-21T08:47:38+03:00

Вот такие "линзы" для фотоаппарата пытались переслать в Россию Фото: Из материалов пресс-службы

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Очередной сюрприз в почтовых отправлениях во время таможенного досмотра трех посылок, прибывших из США, обнаружили сотрудники Татарстанской таможни Казанского почтового таможенного поста. На сопроводительных документах было указано, что в коробках должны находиться "б/у линзы для Nikon".

В одной из коробок находился оптический прицел, изготовленный в Австрии, во второй 50 патронов, производства Бразилии, в третьей – 20 патронов производства США.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Приволжской оперативной таможни содержимое посылки было изъято и направлено на экспертизу, которая установила, что находящиеся в МПО объекты являются боеприпасами для огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

По факту обнаружения посылки возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда боеприпасов для огнестрельного оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU