В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Мероприятие состоится в кинотеатре "Киномакс-Тандем" 27 ноября
Кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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"Черный паук", "Черная пантера" и даже "Черный осьминог" — такими прозвищами награждали великого вратаря Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.
ИСТОЧНИК KP.RU