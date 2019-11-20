К строительству первого участка платной трассы Москва-Казань приступят во второй половине 2020 года
Речь идет об отрезке от столицы до Владимира
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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В рамках форума «Транспортная неделя-2019» на заседании профильной правительственной комиссии стало известно, когда приступят к строительству платной скоростной автотрассы Москва-Казань.
Как заявил вице-премьер России Максим Акимов, первый участок данной дороги начнут возводить во второй половине 2020 года. Речь идет об отрезке от Москвы до Владимира. Завершить его планируют в 2027 году.
Напомним расчетная скорость машин на будущей трассе составит 120 км/ч. На территории Татарстана участок данной автодороги соединит три федеральные трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU