2019-11-20T19:55:50+03:00
Общество

К строительству первого участка платной трассы Москва-Казань приступят во второй половине 2020 года

Речь идет об отрезке от столицы до Владимира
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В рамках форума «Транспортная неделя-2019» на заседании профильной правительственной комиссии стало известно, когда приступят к строительству платной скоростной автотрассы Москва-Казань.

Как заявил вице-премьер России Максим Акимов, первый участок данной дороги начнут возводить во второй половине 2020 года. Речь идет об отрезке от Москвы до Владимира. Завершить его планируют в 2027 году.

Напомним расчетная скорость машин на будущей трассе составит 120 км/ч. На территории Татарстана участок данной автодороги соединит три федеральные трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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