Это ночью в Татарстане ожидает 25-градусный мороз

СЕГОДНЯ 19:36 2019-11-20T19:36:14+03:00

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Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что ночью и утром 21 ноября на территории республике ожидается очередной «рекорд» по холоду.

Так, согласно прогнозам метеорологов, в указанное время суток температура воздуха будет в пределах от -14 до -19 градусов (в Казани от -14 до -16), а при прояснениях и вовсе до 25 градусов мороза (в Казани до -19). На дорогах гололедица. При этом, в четверг днем осадков на территории Татарстана не ожидается, ветер будет слабым, а столбики термометров максимум будут показывать от -7 до -12 градусов (в Казани от -7 до -9).

В последующие два дня – пятницу и субботу, осадков так же не предвидится. 22 ноября ночью при прояснениях в Татарстане температура воздуха может опустится до -19 градусов. Днем же максимум от -5 до -10.

23 ноября днем столбики термометров будут в пределах отметок от -4 до – 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU