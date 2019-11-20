2019-11-20T19:36:14+03:00
Общество

Это ночью в Татарстане ожидает 25-градусный мороз

Осадков не предвидится
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Ветер при этом будет слабым.Ветер при этом будет слабым.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что ночью и утром 21 ноября на территории республике ожидается очередной «рекорд» по холоду.

Так, согласно прогнозам метеорологов, в указанное время суток температура воздуха будет в пределах от -14 до -19 градусов (в Казани от -14 до -16), а при прояснениях и вовсе до 25 градусов мороза (в Казани до -19). На дорогах гололедица. При этом, в четверг днем осадков на территории Татарстана не ожидается, ветер будет слабым, а столбики термометров максимум будут показывать от -7 до -12 градусов (в Казани от -7 до -9).

В последующие два дня – пятницу и субботу, осадков так же не предвидится. 22 ноября ночью при прояснениях в Татарстане температура воздуха может опустится до -19 градусов. Днем же максимум от -5 до -10.

23 ноября днем столбики термометров будут в пределах отметок от -4 до – 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К строительству первого участка платной трассы Москва-Казань приступят во второй половине 2020 года
Вдоль трасс в Чувашии появятся кемпинги и придорожные сервисы
С начала 2019 года в Татарстане на 6% выросло производство свинины
С января 2020 года из Нижнекамска можно будет улететь в Новосибирск
Делал из водителей пешеходов: экс-сотрудника ГИБДД будут судить за то, что хотел улучшить свою работу
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
В Казани на время матча Рубин - Зенит ограничат парковку возле стадиона
Главе арбитражного суда Чувашии нужен служебный автомобиль за 2,5 миллиона рублей
Приставал к внучке в течение двух лет: дедушку, который надругался над девочкой, приговорили к колонии строгого режима
В Чебоксарах соседи во время пожара спасли пенсионерку
Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей
Под Казанью президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии крупнейшего в России мегамолла автомобилей с пробегом
В Казани у «Чаши» тестируют пушки с искусственным снегом
Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
На автодороге «Казань – Оренбург» в ДТП с двумя авто погибли три человека
Дорожная разметка в Набережных Челнах обойдется Татарстану в 38 миллионов рублей
В Татарстане во время пожара погиб пенсионер
В Казани ж/д вокзалы защитят от терактов за 1,4 миллиарда рублей
В Чувашии на трассе М-7 "Москва-Уфа" под колесами иномарки погибла женщина