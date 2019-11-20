С января 2020 года из Нижнекамска можно будет улететь в Новосибирск

СЕГОДНЯ 18:28 2019-11-20T18:28:44+03:00

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам

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В январе 2020 года начнут выполняться регулярные рейсы из Новосибирска в Нижнекамск и обратно. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Известно, что рейс будет реализован в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок. Он будет профинансирован из федерального и двух региональных бюджетов: Татарстана и Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU