Под Казанью президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии крупнейшего в России мегамолла автомобилей с пробегом
В эту среду, 20 ноября, под Казанью на 817 километре федеральной трассы М-7 президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии крупнейшего в России мегамолла автомобилей с пробегом.
В этом мегаавтосалоне на продажу представлено почти две тысячи машин. Площадь торговой площадки около семи гектаров. Чтобы не стирать ноги при обходе такой территории в поисках нужного авто, покупатели смогут воспользоваться планшетоами со специальным приложением.
Кроме того, в этом мегамолле предусмотрена электронная очередь, онлайн шоу-рум и посты сервисного обслуживания автомобилей.
Как отметил на церемонии открытия Рустам Минниханов, создание такого мегамолла – это гарантия для покупателей, а также новая культура продаж подержанных автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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