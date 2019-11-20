2019-11-20T15:46:12+03:00
Авто

Под Казанью президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии крупнейшего в России мегамолла автомобилей с пробегом

Мегаавтосалон расположился на федеральной трассе М-7
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду, 20 ноября, под Казанью на 817 километре федеральной трассы М-7 президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии крупнейшего в России мегамолла автомобилей с пробегом.

В этом мегаавтосалоне на продажу представлено почти две тысячи машин. Площадь торговой площадки около семи гектаров. Чтобы не стирать ноги при обходе такой территории в поисках нужного авто, покупатели смогут воспользоваться планшетоами со специальным приложением.

Кроме того, в этом мегамолле предусмотрена электронная очередь, онлайн шоу-рум и посты сервисного обслуживания автомобилей.

Как отметил на церемонии открытия Рустам Минниханов, создание такого мегамолла – это гарантия для покупателей, а также новая культура продаж подержанных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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