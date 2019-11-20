2019-11-20T18:54:43+03:00
Общество

С начала 2019 года в Татарстане на 6% выросло производство свинины

Кроме того, в республике на 4% увеличилось само поголовье этих животных
Алина ГАБДУЛИНА
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Больше всего свинины в текущем году было произведено в Тукаевском районе – 46,6 тысяч тоннБольше всего свинины в текущем году было произведено в Тукаевском районе – 46,6 тысяч тоннФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За десять месяцев 2019 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Татарстана было произведено 76,1 тысячи тонн свинины. Это цифра на 6% превышает ту, что была годом ранее, сообщает Минсельхоз Татарстана

Больше всего свинины в текущем году было произведено в Тукаевском районе – 46,6 тысяч тонн. На втором месте по этому показателю находится Буинский район с 14,3 тысячами тонн, а на третьем - Сабинский район с 7,3 тысячами тонн.

Вместе с тем в регионе увеличилось и поголовье свиней. По сравнению с 2018 годом их стало больше на 4%. По данным на 1 ноября 2019 года, в Татарстане выращивается 451,1 тысяч свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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