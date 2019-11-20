Делал из водителей пешеходов: экс-сотрудника ГИБДД будут судить за то, что хотел улучшить свою работу
Уже бывшего сотрудника ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».
По версии следствия, в марте, мае и июне 2019 года, будучи еще госавтоинспектором, мужчина поймал за различные нарушения шесть водителей. Но вместо того, чтобы составить на них протоколы, в том числе и за не пристегнутые ремни безопасности, сотрудник ГИБДД делал из них пешеходов.
А именно, чтобы повысить показатели своей работы, он составлял на автомобилистов протоколы за то, что те якобы пересекали дорогу вне пешеходных переходов. За что полагается штраф в 500 рублей. После того, как все вскрылось и было возбуждено уголовное дело, мужчину уволили по отрицательным мотивам.
- Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей, а также заключением судебной почерковедческой экспертизы, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, все материалы были направлены для рассмотрения в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU