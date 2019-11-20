2019-11-20T18:17:18+03:00
Происшествия

Делал из водителей пешеходов: экс-сотрудника ГИБДД будут судить за то, что хотел улучшить свою работу

После того, как все вскрылось, мужчину уволили по отрицательным мотивам
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Лика ИСАЕВАФото: Лика ИСАЕВА
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Уже бывшего сотрудника ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в марте, мае и июне 2019 года, будучи еще госавтоинспектором, мужчина поймал за различные нарушения шесть водителей. Но вместо того, чтобы составить на них протоколы, в том числе и за не пристегнутые ремни безопасности, сотрудник ГИБДД делал из них пешеходов.

А именно, чтобы повысить показатели своей работы, он составлял на автомобилистов протоколы за то, что те якобы пересекали дорогу вне пешеходных переходов. За что полагается штраф в 500 рублей. После того, как все вскрылось и было возбуждено уголовное дело, мужчину уволили по отрицательным мотивам.

- Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей, а также заключением судебной почерковедческой экспертизы, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, все материалы были направлены для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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