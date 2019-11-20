2019-11-20T15:34:34+03:00
Общество

В Казани у «Чаши» тестируют пушки с искусственным снегом

К Новому году 2020 ледовый городок там будет оформлен в стиле сказки «Щелкунчик»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Традиционный ледовый городок у центра семьи «Казан» в столице Татарстана в этом году будет оформлен в стиле сказки «Щелкунчик». А 20 ноября там уже начали тестировать пушки с искусственным снегом.

Казанцы в соцсетях стали активно обсуждать происходящее у «Чаши» и гадать, каким же на этот раз будет праздник на этой площадке в Новом году 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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