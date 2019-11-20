В Казани у «Чаши» тестируют пушки с искусственным снегом

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-20T15:34:34+03:00

К Новому году 2020 ледовый городок там будет оформлен в стиле сказки «Щелкунчик»

Изменить размер текста: A A

Традиционный ледовый городок у центра семьи «Казан» в столице Татарстана в этом году будет оформлен в стиле сказки «Щелкунчик». А 20 ноября там уже начали тестировать пушки с искусственным снегом.

Казанцы в соцсетях стали активно обсуждать происходящее у «Чаши» и гадать, каким же на этот раз будет праздник на этой площадке в Новом году 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU