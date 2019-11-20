2019-11-20T16:59:59+03:00
Происшествия

Приставал к внучке в течение двух лет: дедушку, который надругался над девочкой, приговорили к колонии строгого режима

С малолетним ребенком провели реабилитационные и профилактические мероприятия
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Чувашии 62-летнего жителя Канашского района признали виновным в секс-насилии над малолетним ребенком.

Как было доказано в суде, в январе и декабре прошлого года, а также в июле 2019-го в одном из местных сел мужчина у себя дома несколько раз надругался над собственной внучкой. Девочка в силу возраста не могла оказывать сопротивление своему дедушке.

- В ходе следствия с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Суд же в итоге приговорил дедушку девочки за надругательство над ней к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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