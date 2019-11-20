На автодороге «Казань – Оренбург» в ДТП с двумя авто погибли три человека

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-20T16:24:36+03:00

Один из водителей выехал на встречку, чем и спровоцировал столкновение

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В эту среду, 20 ноября, в Татарстане на 47-ом километре автодороги «Казань – Оренбург» произошло смертельное ДТП.

Так, пока по предварительной информации, водитель легкового автомобиля БМВ выехал на встречку, где столкнулся с другой легковушкой – «Лада Ларгус».

- В результате данной аварии три человека погибли. Все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в МВД Татарстана.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников в правоохранительных органах, все погибшие ехали именно в «Ладе». Также пострадали два пассажира отечественной легковушки, в том числе подросток, и водитель БМВ с пассажиром. Всех их госпитализировали с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU