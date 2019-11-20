2019-11-20T16:24:36+03:00
Происшествия

На автодороге «Казань – Оренбург» в ДТП с двумя авто погибли три человека

Один из водителей выехал на встречку, чем и спровоцировал столкновение
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В эту среду, 20 ноября, в Татарстане на 47-ом километре автодороги «КазаньОренбург» произошло смертельное ДТП.

Так, пока по предварительной информации, водитель легкового автомобиля БМВ выехал на встречку, где столкнулся с другой легковушкой – «Лада Ларгус».

- В результате данной аварии три человека погибли. Все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в МВД Татарстана.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников в правоохранительных органах, все погибшие ехали именно в «Ладе». Также пострадали два пассажира отечественной легковушки, в том числе подросток, и водитель БМВ с пассажиром. Всех их госпитализировали с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24