В Чебоксарах соседи во время пожара спасли пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-20T16:33:55+03:00

По предварительным данным, она сама виновата в произошедшем - проявила неосторожность при курении

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Пожар в однокомнатной квартире на девятом этаже на улице Гладкова в столице Чувашии начался в 22.00 во вторник, 19 ноября. Соседи заметили, что в подъезде появился запах гари и дым. Пока одни вызвали пожарных, другие бросились к горящей квартире. Это были старший по подъезду Павел Тихонов и проживающий на восьмом этаже Сергей Ефимов.

– Я открыл дверь в квартиру, оттуда сразу же повалил густой дым. Ничего не видно. Было тяжело дышать. С помощью фонарика мы отыскали женщину. Она лежала на полу в коридоре. Видимо, пыталась выйти, – рассказал 36-летний Павел Тихонов.

Соседи вынесли пострадавшую на лестничную клетку, спустили на первый этаж, передали в руки медикам, сообщили в МЧС Чувашии. Женщину госпитализировали. По предварительным данным, к возгоранию привела неосторожность хозяйки при курении: из-за непотушенного окурка загорелось кресло на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU