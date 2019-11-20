2019-11-20T17:40:35+03:00
Общество

В Казани на время матча Рубин - Зенит ограничат парковку возле стадиона

Соревнования пройдут на Центральном стадионе
Лика ИСАЕВА
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В субботу, 23 ноября, в 14.30 на Центральном стадионе столицы Татарстана пройдет футбольный матч между командами Рубин (Казань) – Зенит (Санкт -Петербург). Госавтоинспекция Казани сообщает, что с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности участников и зрителей массового мероприятия будет ограничена парковка автомобилей на улицах, прилегающих к спортивному сооружению.

Свои автомобили посетители матча смогут оставить на следующих парковках:

- ЦУМ;

- метро «Кремлевская»;

- улица Батурина;

- улицы Профсоюзная и К. Наджми;

- улицы Профсоюзная - Астрономическая

- Транспортные средства, припаркованные в нарушение требований ПДД РФ на близлежащих к стадиону улицах, будут эвакуированы на специализированные охраняемые стоянки, - сообщили в ГИБДД Казани. - Мы настоятельно рекомендуем казанцам и гостям столицы Татарстана во избежание конфликтных ситуаций оставлять свои автомобили только в разрешенных местах, либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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