В Казани на время матча Рубин - Зенит ограничат парковку возле стадиона
В субботу, 23 ноября, в 14.30 на Центральном стадионе столицы Татарстана пройдет футбольный матч между командами Рубин (Казань) – Зенит (Санкт -Петербург). Госавтоинспекция Казани сообщает, что с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности участников и зрителей массового мероприятия будет ограничена парковка автомобилей на улицах, прилегающих к спортивному сооружению.
Свои автомобили посетители матча смогут оставить на следующих парковках:
- ЦУМ;
- метро «Кремлевская»;
- улица Батурина;
- улицы Профсоюзная и К. Наджми;
- улицы Профсоюзная - Астрономическая
- Транспортные средства, припаркованные в нарушение требований ПДД РФ на близлежащих к стадиону улицах, будут эвакуированы на специализированные охраняемые стоянки, - сообщили в ГИБДД Казани. - Мы настоятельно рекомендуем казанцам и гостям столицы Татарстана во избежание конфликтных ситуаций оставлять свои автомобили только в разрешенных местах, либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU