Дорожная разметка в Набережных Челнах обойдется Татарстану в 38 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-20T14:23:37+03:00

В городе нанесут краской и пластиков более 19,6 тысяч "квадратов" разметки на 337,6 километров дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы должны быть выполнены до конца мая будущего года

Изменить размер текста: A A

Из бюджета Татарстана будут выделены 38 миллионов рублей на проведение дорожных работ в Набережных Челнах. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о нанесении разметки на проезжую часть, причем как краской, так и пластиком. За указанную сумму предполагается "разрисовать" 19,6 тысяч квадратных метров на 337,6 километра дорог. Работы должны быть выполнены до конца мая будущего года.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 27 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU