В Казани парк «Черное озеро» оснастят антивандальными фонарями

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-20T12:33:27+03:00

Они будут выдерживать удар камнем или другим тяжелым предметом

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Парк «Черное озеро» в Казани неоднократно становился жертвой вандалов. Больше всего страдали фонари и горожане, которым приходилось гулять по территории без ночной подсветки. В связи с этим, в парке было решено установить 30 антивандальных фонарей.

Новые фонари появятся у клумбы в перголе и вдоль центральной аллеи. Они будут способны выдержать удар камнем и другим тяжелым предметом, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Установка фонарей завершится до 25 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU