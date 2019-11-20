В Казани парк «Черное озеро» оснастят антивандальными фонарями
Они будут выдерживать удар камнем или другим тяжелым предметом
Фото: пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани
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Парк «Черное озеро» в Казани неоднократно становился жертвой вандалов. Больше всего страдали фонари и горожане, которым приходилось гулять по территории без ночной подсветки. В связи с этим, в парке было решено установить 30 антивандальных фонарей.
Новые фонари появятся у клумбы в перголе и вдоль центральной аллеи. Они будут способны выдержать удар камнем и другим тяжелым предметом, сообщает Дирекция парков и скверов города.
Установка фонарей завершится до 25 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU