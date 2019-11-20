В Чувашии на трассе М-7 "Москва-Уфа" под колесами иномарки погибла женщина
Смертельный наезд произошел 20 ноября в 1.05 на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в Цивильском районе Чувашии. По предварительным данным, 47-летняя женщина переходила дорогу вне установленного для этого места. Она попала под колеса иномарки "Тойота". Травмы оказались смертельными - пострадавшая скончалась на месте происшествия.
После аварии сотрудники Госавтоинспекции Чувашии предложили водителю иномарки пройти медосвидетельствование. По его результатам выяснилось, что мужчина был трезв. По факту наезда решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
ИСТОЧНИК KP.RU
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