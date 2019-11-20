В Татарстане во время пожара погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-20T14:02:47+03:00

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Пожар в частном кирпичном доме на улице Свободы в Лениногорске произошел в среду, 20 ноября, в 00.45. Пожарных вызвали соседи. К их приезду горели мебель и постельные принадлежности в спальне 66-летнего пенсионера.

- Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - В ходе тушения пожара сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело хозяина дома. По предварительным данным, причиной начала пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU