В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина
Пожар в частном доме на улице Широкой в деревне Таллы-Буляк Бугульминского района республики произошел рано утром - в 5.13, во вторник, 19 ноября.
Пожарных вызвали сельчане, которые увидели дым и пламя над частным бревенчатом домом. Приехавшие огнеборцы сумели справиться с огнем. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Дом выгорел полностью.
Во время разборов завалов обнаружили тело 31-летнего хозяина дома.
- Точные причины гибели мужчины будут выяснять эксперты, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»