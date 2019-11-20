В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-20T10:22:44+03:00

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Пожар в частном доме на улице Широкой в деревне Таллы-Буляк Бугульминского района республики произошел рано утром - в 5.13, во вторник, 19 ноября.

Пожарных вызвали сельчане, которые увидели дым и пламя над частным бревенчатом домом. Приехавшие огнеборцы сумели справиться с огнем. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Дом выгорел полностью.

Во время разборов завалов обнаружили тело 31-летнего хозяина дома.

- Точные причины гибели мужчины будут выяснять эксперты, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU