2019-11-19T19:24:04+03:00
Общество

МЧС Татарстана: в республике и Казани резкое похолодание – до 22 градусов мороза

На дорогах гололедица, местами сильная
Олег ЛУГОВОЙ
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По предварительному прогнозу, такая морозная погода в республике будет наблюдаться до конца этой и в начале следующей недели.По предварительному прогнозу, такая морозная погода в республике будет наблюдаться до конца этой и в начале следующей недели.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Согласно данным Гидрометцентра Татарстана МЧС республики предупреждает, что ночью и утром в Казани, а также на территории региона ожидается резкое похолодание – от -11 до -16 градусов, а при прояснениях даже и 22 градуса мороза. На дорогах гололедица, местами сильная

Напомним, такая быстрая перемена в погоде связано с приходом в Татарстан арктического антициклона. В результате чего юго-западные воздушные потоки сменятся северо-восточными – в регион поступит очень холодный воздух, осадков не ожидается.

По предварительному прогнозу, такая морозная погода в республике будет наблюдаться до конца этой и в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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