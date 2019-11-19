МЧС Татарстана: в республике и Казани резкое похолодание – до 22 градусов мороза
Согласно данным Гидрометцентра Татарстана МЧС республики предупреждает, что ночью и утром в Казани, а также на территории региона ожидается резкое похолодание – от -11 до -16 градусов, а при прояснениях даже и 22 градуса мороза. На дорогах гололедица, местами сильная
Напомним, такая быстрая перемена в погоде связано с приходом в Татарстан арктического антициклона. В результате чего юго-западные воздушные потоки сменятся северо-восточными – в регион поступит очень холодный воздух, осадков не ожидается.
По предварительному прогнозу, такая морозная погода в республике будет наблюдаться до конца этой и в начале следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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