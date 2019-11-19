Поджег другу машину из-за отказа и получил судимость

СЕГОДНЯ 19:38 2019-11-19T19:38:14+03:00

Ущерб за поврежденную огнем иномарку мужчина так и не возместил, хоть и признал свою вину

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На друга можно, конечно, обидеться, но зачем мстить, да еще и так? В Казани 32-летний горожанин через чур сильно расстроился отказом приятеля продлить ему аренду автомобиля.

Поэтому, видимо, решив, так не доставайся ты больше никому, взял бензин и в ночь на 27 января этого года облил им припаркованный тот самый Hyundai, поджег и поспешил скрыться. Иномарку, конечно, потушили, но ущерб, нанесенный ей огнем, превысил сумму в 290 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, из хулиганских побуждений». Подозреваемого – друга потерпевшего, - вскоре задержали.

- Свою вину мужчина полностью признал, вот только ущерб не возместил. В итоге суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU