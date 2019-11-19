2019-11-19T16:50:46+03:00
Общество

20 ноября в Казани жителей трех районов на день оставят без света

Отключения связаны с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Казани из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания оборудования распределительных сетей в трех районах города на день отключат свет.

Так, с 8.00 до 17.00 он пропадет в доме №19, что на улице Железнодорожников в Кировском районе.

С 8.00 до 18.00 обесточат частный сектор в Приволжском районе по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая и Тульская.

А с 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул.Аделя Кутуя, 54, 68, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72, 77, 78, 78а, 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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