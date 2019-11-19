Платная автотрасса Москва-Казань: расчетная скорость составит 120 км/час

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-19T13:56:09+03:00

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На будущей платной автотрассе «Москва-Казань», чей маршрут будет пролегать через Нижний Новгород, расчетная скорость машин составит 120 км/час. Об этом сообщает Минтранс Татарстана.

Так, общая протяженность этой дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», равна 729 километрам. Из них 142 километра трассы пройдет по Татарстану.

- Планируется 4-полосная скоростная автомобильная дорога, IБ категории, - уточняют в Минтрансе республики.

На территории Татарстана участок данной автодороги соединит три федеральные трассы, будет организовано за счет ее и транзитное движение в обход Казани, что по кратчайшему пути свяжет ОЭЗ «Иннополис» и предприятия Камского инновационного территориально-производственного кластера.

ИСТОЧНИК KP.RU