Платная автотрасса Москва-Казань: расчетная скорость составит 120 км/час
На будущей платной автотрассе «Москва-Казань», чей маршрут будет пролегать через Нижний Новгород, расчетная скорость машин составит 120 км/час. Об этом сообщает Минтранс Татарстана.
Так, общая протяженность этой дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», равна 729 километрам. Из них 142 километра трассы пройдет по Татарстану.
- Планируется 4-полосная скоростная автомобильная дорога, IБ категории, - уточняют в Минтрансе республики.
На территории Татарстана участок данной автодороги соединит три федеральные трассы, будет организовано за счет ее и транзитное движение в обход Казани, что по кратчайшему пути свяжет ОЭЗ «Иннополис» и предприятия Камского инновационного территориально-производственного кластера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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