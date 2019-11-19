2019-11-19T18:36:15+03:00
Экономика

В Татарстане официально самозанятыми стали 46 тысяч человек

Из почти 12 тысяч зарегистрированных – казанцы
Алина ГАБДУЛИНА
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Самой популярной сферой занятости среди самозанятых Татарстана является работа в таксиСамой популярной сферой занятости среди самозанятых Татарстана является работа в таксиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По обновленным данным, официально самозанятыми в Татарстане являются 46 тысяч человек. Большинство из них – почти 12 тысяч, – казанцы. Еще 6,7 тысяч человек – жители Набережных Челнов, а 2,6 тысячи – жители Альметьевска.

Самой популярной сферой занятости среди самозанятых региона является работа в такси. Второе и третье места занимает сдача жилья и консультации. Также среди них – репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

- Самозанятые платят налоги всего лишь по двум ставкам – 4 % с платежей физических лиц, и 6 % - с платежей юридических лиц. Для нового режима действует и свой налоговый вычет. Сумму в размере 10 000 рублей государство выделяет каждому зарегистрированному самозанятому авансом – для уменьшения суммы налога. Налоговый вычет предоставляется один раз и позволяет уменьшить налог с дохода от физлиц до 3%, а с доходов от юрлиц – до 4%, - напоминает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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