Альметьевск обошел прочие города Татарстана по доступности отдыха и занятиями спортом

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-19T14:04:49+03:00

Всего в опросе приняли участие более 90 тысяч человек из 200 городов России Фото: Алиса ТИТКО

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Опубликован топ-50 городов России по доступности инфраструктуры для отдыха и занятий спортом. В список, помимо прочих, попали Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны и Казань.

Аналитики портала Domofond.ru предложили жителям 200 городов России дать оценку по шкале от одного до десяти баллов утверждению «В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и многое другое». В общей сложности, респондентами стали более 90 тысяч человек.

Интересно, что городом с самой доступной инфраструктурой для отдыха и занятий спортом в Татарстане стал Альметьевск, занявший 20 место. Серебро в республике взял Нижнекамск, оказавшийся на 21-ой строчке общероссийского рейтинга. Набережные Челны заняли 30 место, а Казань и вовсе – лишь 36-е.

ИСТОЧНИК KP.RU