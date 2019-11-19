Мэрия Казани запустила опрос по установке 36-метрового колеса обозрения в парке Урицкого

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-19T13:35:54+03:00

Планируется, что аттракцион будет иметь 14 закрытых отапливаемых кабинок

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Мэрия Казани запустила опрос по поводу установки в парке Урицкого колеса обозрения. Ранее, на общественных слушаниях и на соцстранице дирекции парков и сквером города казанцы выступили против аттракциона. Свою позицию они объяснили просто – парк небольшой, а смотреть с высоты не на что.

Известно, что с предложением установить в парке 36-метровое колесо обозрения выступил частный инвестор. Планируется, что аттракцион будет иметь 14 закрытый отапливаемых кабин на 4-6 человек. Время полного оборота колеса составит 7-12 минут.

Для аттракциона уже даже нашли место на пустующей территории между навесом с качелями и концертной площадкой, в конце канала озера.

Отметим, что голосование продлится до 25 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU