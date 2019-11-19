По данным Роспотребнадзора в Татарстане эпидемии кори не наблюдается

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-19T11:21:14+03:00

В течение 2019 года было зафиксировано лишь 7 случаев этой инфекции

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На днях через мессенджеры среди жителей Казани распространили информацию о массовом заболевании корью в городе. Упоминался ряд улиц, жители которых подхватили эту инфекцию. Всего 70 адресов.

Вот только согласно последним данным Роспотребнадзора Татарстана, вспышки заболевания корью не то, что в Казани, но и в республике не наблюдается. Так, по официальной информации, в Татарстане с начала 2019 года было зафиксировано всего 7 таких случаев – один в Набережных Челнах и шесть в Казани.

При этом инфекция имеет завозной характер - из Украины, Москвы и Таиланда, да и все заболевшие были не привиты против кори, потому что сами отказались от вакцинации.

- Ни один завозной случай кори не получил распространения на территории республики в связи со своевременным проведением противоэпидемических мероприятий, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

При этом специалисты отмечают, что за восемь месяцев 2019 года в Европе зафиксировано уже более 97,5 тысячи случаев заболевания корью, что выше уровня 2018-го более чем в три раза. Особенно неблагополучная ситуация с этой инфекцией остается на Украине – более 56,4 тысячи случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU