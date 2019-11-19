2019-11-19T11:21:14+03:00
Общество

По данным Роспотребнадзора в Татарстане эпидемии кори не наблюдается

В течение 2019 года было зафиксировано лишь 7 случаев этой инфекции
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Все зарегистрированные случаи завозные - из Украины, Москвы и Таиланда.Все зарегистрированные случаи завозные - из Украины, Москвы и Таиланда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях через мессенджеры среди жителей Казани распространили информацию о массовом заболевании корью в городе. Упоминался ряд улиц, жители которых подхватили эту инфекцию. Всего 70 адресов.

Вот только согласно последним данным Роспотребнадзора Татарстана, вспышки заболевания корью не то, что в Казани, но и в республике не наблюдается. Так, по официальной информации, в Татарстане с начала 2019 года было зафиксировано всего 7 таких случаев – один в Набережных Челнах и шесть в Казани.

При этом инфекция имеет завозной характер - из Украины, Москвы и Таиланда, да и все заболевшие были не привиты против кори, потому что сами отказались от вакцинации.

- Ни один завозной случай кори не получил распространения на территории республики в связи со своевременным проведением противоэпидемических мероприятий, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

При этом специалисты отмечают, что за восемь месяцев 2019 года в Европе зафиксировано уже более 97,5 тысячи случаев заболевания корью, что выше уровня 2018-го более чем в три раза. Особенно неблагополучная ситуация с этой инфекцией остается на Украине – более 56,4 тысячи случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В топ-30 Forbes самых лучших работодателей России попала татарстанская компания
В Казани во время пожара погиб неизвестный мужчина
МЧС Татарстана: днем 19 ноября в Казани ожидается сильная гололедица
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
В Казани водитель автобуса помог потерявшемуся мальчику вернуться к родителям
В Казани спасатели вызволили из западни лапу собаки
В Казани под колеса автомобиля попал пешеход, мужчина скончался
В Казани при движении задним ходом иномарка сбила насмерть пенсиоерку
В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Казанцы получили шанс выиграть идеальное путешествие
В Казани появится отдельный дом для благотворительных фондов и проектов
В Казани улицу Копылова перекроют до 5 декабря, а на Таймырской и Рыночной продлят запрет на проезд
Первый в 2019 году каток в Татарстане открылся в Альметьевске
"Пиковая дама" Качаловского закроет фестиваль "Крымская театральная осень-2019"
Решил обнять любимую и получил удар ножом: татарстанку подозревают в убийстве сожителя
21 ноября в Казани на время отключатся все телевизоры
В Казани во время наездов пострадали два мальчика
Сразу семь туристических проектов из Татарстана победили в Russian Event Awards 2019
В Набережных Челнах средняя зарплата составила 38,6 тысяч рублей
В Казани после ДТП с тремя авто одно из них перевернулась
Теперь на портале мэрии Казани горожане могут узнать о своих штрафах
В Йошкар-Оле в результате пожара в квартире погиб 71-летний пенсионер
В российском рейтинге самых криминальных регионов Татарстан ухудшил свою позицию на 6 пунктов
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции