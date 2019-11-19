В Казани водитель автобуса помог потерявшемуся мальчику вернуться к родителям

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-19T10:51:05+03:00

Ребенок, страдающий аутизмом, ушел от матери, когда та оплачивала покупки [видео]

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Жительница Казани решила пойти со своим сыном в магазин. Однако когда она оплачивала покупки, мальчик, страдающий аутизмом, вышел на улицу и решил сесть на автобус. Куда именно пропал ребенок, удалось установить по камерам видеонаблюдения, которые установлены на магазине.

Когда взволнованная мать позвонила в полицию, оказалось, что ребенок уже нашелся. Правоохранителям позвонил водитель автобуса №19. Мужчина сразу заметил маленького пассажира. Мальчик не разговаривал и не смог написать взрослым, где он живет.

- Руководитель «республиканского автовокзала 07» за отзывчивость наградил водителя Ильдара Гильманова премией в размере три тысячи рублей, - сообщает пресс-служба ассоциации автотранспортный предприятий Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744661" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель автобуса помог потерявшемуся мальчику.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU