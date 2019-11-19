В Казани водитель автобуса помог потерявшемуся мальчику вернуться к родителям
Жительница Казани решила пойти со своим сыном в магазин. Однако когда она оплачивала покупки, мальчик, страдающий аутизмом, вышел на улицу и решил сесть на автобус. Куда именно пропал ребенок, удалось установить по камерам видеонаблюдения, которые установлены на магазине.
Когда взволнованная мать позвонила в полицию, оказалось, что ребенок уже нашелся. Правоохранителям позвонил водитель автобуса №19. Мужчина сразу заметил маленького пассажира. Мальчик не разговаривал и не смог написать взрослым, где он живет.
- Руководитель «республиканского автовокзала 07» за отзывчивость наградил водителя Ильдара Гильманова премией в размере три тысячи рублей, - сообщает пресс-служба ассоциации автотранспортный предприятий Татарстана.
В Казани водитель автобуса помог потерявшемуся мальчику.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU